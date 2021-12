En cuanto a las expectativas, Ghigliani afirmó: “Renovar una banca siempre es redoblar el esfuerzo y el compromiso con lo local, hemos trabajado con una gran impronta sobre trabajar sobre las problemáticas de la ciudad”.

“Con los compañeros y compañeras buscaremos plantear la agenda, seguir discutiendo, esperamos tener llegada en alguno de los temas, lo iremos viendo a partir de Marzo en las sesiones ordinarias -continuó- esto no es si gano yo o gana el otro, lo que sale de acá tiene que ser algo útil y superador para mejorar la calidad de vecinos y vecinas”.

Sobre el cargo de presidenta del bloque Frente de todos señaló: “nosotros cada 2 años renovamos todos los cargos, me propusieron continuar con la presidencia, este año para mi va a ser de un rol mas político”.

En relación a la variante nueva de coronavirus señaló: “hemos sugerido que siempre se sigan las indicaciones del ministerio -agregó- me queda claro que el reciente secretario de gobierno no tiene muchas ganas de hacerlo, ya dijo que le iba a resultar difícil implementarlo; cuando empezas así es que falta voluntad política”.