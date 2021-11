Santillán aseguró que “Dialogamos con los vecinos, lo que nos plantearon es sobre la situación económica, la preocupación es no solo el empleo sino también el poder adquisitivo tanto del asalariado como de los cuentapropistas”.

En cuanto a su partido, el Frente de Todos, y la división del peronismo reflexionó que “cuando ganamos en el 2019 no supimos interpretar el mensaje de la gente, nosotros aprovechamos el poder para pasarnos facturas internas, y no era momento de hacerlo”.

Respecto a la situación covid afirmó que “desde el 13 de septiembre hasta hoy hemos tenido un solo caso, desde junio no hay llamados por tema covid, no pego fuerte como en otros distritos”.

Sobre las obras en el distrito dijo que “Estamos trabajando con un sistema de cloacas en una localidad del distrito que se llama De la Garma. Esta concluido el proyecto para llamado a licitación.- continuó – estamos firmando convenios de pavimentación en De la Garma y en Adolfo Gonzáles Chaves”.

Además, el intendente anunció que “Vamos a llegar al 100% de agua potable y aspiramos con el nuevo proyecto llegar al 94% de la red de cloacas en la localidad cabecera.- resaltó – estamos proyectando para hacer el centro de imágenes en el hospital, esta llegando el tomógrafo y tenemos previsto hacer un segundo quirófano”.