Abrió su local en el shopping de Abasto con un megaevento, pero en Twitter todos remarcaron que la comida y la bebida no estuvo a la altura de las circunstancias. (Foto: captura/Movilpress)

Tal como estaba previsto, en la tarde de este jueves Wanda Nara estuvo en la apertura del local de su firma de cosméticos en el shopping de Abasto. Se trató de un megaevento donde la empresaria posó para las cámaras, habló con la prensa y saludó a sus fanáticos. Sin embargo, en redes todos hablan del catering: mantel de plástico, sanguches de miga, alfajores de maicena y pepas.

“Wanda cosmetics press conference catering”, escribió Ángel de Brito al compartir una filmación de la mesa que tenía un mantel de plástico, platos descartables y botellas de gaseosa.

En la misma línea, Augusto ‘Tartu’ Tartúfoli compartió una foto y reclamó: “Este es el catering que ofrece Wanda Nara en la conferencia de prensa de su línea de cosméticos. 3 sándwiches de miga. Literal”.

Ángel de Brito y Tartu Tartúfoli repararon en el catering que se ofreció en la apertura del nueo local de Wanda Nara Cosmetics (Fotos: Captura)

Los tuits de los periodistas no pasaron inadvertidos entre los usuarios. “Lo que me deprimen esas botellas de plástico en la mesa. Una jarra te pido, Wan, una jarra”, “Si hay miseria que no se note”, “Los vasitos descartables, las botellas en la mesa, el mantel de plástico y esas pepas, ni en un cumpleañito…”, fueron solo algunos de los comentarios.

Las fotos de la presentación de Wanda Nara Cosmetics

En la apertura de su nuevo local, Wanda conversó frente a la prensa y los fanáticos. Allí contó que desde siempre ama los maquillajes y por eso decidió apostar al rubro. “Tener mi línea de maquillajes es un sueño hecho realidad y me ayudó muchísimo mi hermana”, dijo en referencia a Zaira Nara que estuvo presente en el lugar. También dijeron presente Jésica Cirio y Ailén Bechara, entre otras famosas e influencers.

Así fue la apertura de Wanda Nara Cosmetics en el Shopping de Abasto. (Fotos: Movilpress)

“Estoy orgullosa de que esto sea un emprendimiento familiar”, aseguró. También destacó que es un proyecto que comparte con Kennys Palacios, que además de ser su mejor amigo es su maquillador, con su hermana y con su mamá, Nora Colosimo.

Por último contó que las fiestas son muy importantes para ella, por eso decidió venir al país a pasarlo en familia y deslizó que se quedará todo el mes. “El año pasado la pasamos en lo de Zaira y este año será en la mía”, cerró.

La renovada línea de cosmética de Wanda Nara

Después de hacer algunos sets y colecciones de maquillajes para primeras marcas, en mayo de este año la modelo lanzó su nueva línea de maquillaje Wanda Cosmetics con la que cumplió el sueño que tenía de chica. Una vez más, la empresaria dio cuenta de que todo lo que toca lo convierte en oro.

Wanda Nara para su marca de cosméticos (Foto: wandanaracosmetics)

En menos de 24 horas agotó todos los 13 productos, que incluyen sombras, labiales, correctores y máscara de pestañas, entre otros.