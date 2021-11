En dialogo con “Informate Aca Radio” por LU3 AM 1080, la madre del video viral comentó: “Cuando nos asignaron el turno el lunes 18, inmediatamente me comunique con la pediatra para estar segura y me dio el visto bueno -agrego- al día siguiente se fue a vacunar y cuando termina de esperar si tiene algún síntoma post vacuna, ahí es cuando ella dice chau coronavirus”. Señaló que “después esa expresión la volvimos a repetir a través de un video”.

“A Malena le inocularon con la vacuna Sinopharm, era la vacuna que le correspondía por su edad, esta aprobada por la Sociedad Argentina de Pediatría”

En cuanto a la repercusión del video aseguró “Imaginate que hablamos de un pueblo, acá todos nos conocemos, no podíamos creer la difusión que tuvo el video” agrego Agostina.

“Terminamos sin querer, por idea de Malena, haciendo una campaña”. Subrayó que “la idea no es obligar a nadie a que se vacune, pero si defendemos la vacunación porque creemos que es la única solución”.