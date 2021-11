Sobre el resultado electoral del 12 de septiembre manifestó que “necesitamos recuperar los votos, perdimos votos de nuestra propia fuerza política.- subrayó – Lo que mas me interesa, mas allá del resultado del domingo, es poder entablar con la sociedad un dialogo para reconstruir la provincia y el país que queremos”.

En cuanto al Frente de Todos en Bahía Blanca, en la lista que encabeza para concejala María Gisela Ghigliani aseguró que “se consolidó luego del 2017, nuestra fuerza logró asentarse con las propuestas, con las ideas y la coherencia”.

Respecto a como ve la gestión del gobierno local dijo que “Hay disgusto de la gente porque hay cuestiones que le corresponden al municipio local que no se resuelven.- enfatizó- uno no puede solamente mirar al centro. Salís a 20 o 30 cuadras de ahí y la situación es diferente, barrios donde todavía no hay luz y donde no hay cordón cuneta, esa es la prioridad que tenemos, una ciudad para todos y todas”.

“La organización comunitaria debe ir más allá del propio peronismo o de la fuerza política. Cuando el vecino y la vecina logra identificar cuales son sus problemas en el barrio y como podemos hacer para mejorarlo, ahí es donde la acción política puede intervenir de forma mas contundente.- continuó – El pueblo necesita de un gobierno con decisión política para transformar la realidad” afirmó Alvado.

En relación a cómo ve al peronismo a nivel nacional, piensa que “el peronismo esta unido, podemos tener diferencias pero creo que el Frente de Todos esta dispuesto a dar a las discusiones que tenemos que dar para mejorarle la calidad de vida a las personas”.