Luana Volnovich, actual directora ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), habló en una entrevista sobre diversos asuntos y polémicas que involucran a su persona, entre ellas la última novedad del organismo, los rumores de una futura reforma previsional y sus vacaciones en el exterior.

En primer lugar, la titular del PAMI se expresó en diálogo con Futurock sobre el anunció dado en conjunto con Alberto Fernández sobre la opción incorporada que permite elegir a nuevos profesionales según su especialización: “El PAMI te imponía un médico y vos eras rehén de ese médico, lo que nosotros hacemos es cambiar eso desde el 1 de marzo a algo simple, lógico y racional”.

En relación al acuerdo con el FMI y la posibilidad de que se realice una reforma previsional que postergue la edad jubilatoria, la funcionaria explicó que la reciente modificación del servicio implicó una inversión de 70 mil millones de pesos, algo que no iría en concordancia con un “ahorro” o ajuste.

“La reforma previsional ya planteó la extensión de la vida laboral, y puede traer problemas porque hay personas que por su actividad llegan cansados a la jubilación”, añadió la directora ejecutiva de la obra social con respecto a los posibles cambios.

En línea con el mismo tema, la titular declaró que “en el futuro, cualquier proyecto que ajuste jubilaciones no sirve” y explicó que “la tecnología de la salud hace que vivamos cada vez más, eso es un desafío que tenemos que pensar con más Estado y más inversión”.

“Me tomé vacaciones después de dos años de trabajo extensivo, fueron realmente muy necesarias, y el destino tuvo que ver con que usé pasajes que se me iban a vencer, cosas que les pasan a las personas que viven de su sueldo”, argumentó Volnovich sobre sus criticado viaje a la Isla Holbox en México.

“También entiendo que el ataque de 12 tapas de diarios, mentiras absolutas y ataques brutales a cuestiones de mi vida personal, muchas por mi condición de mujer, fueron producto de mi trabajo”, agregó la funcionaria y mencionó que la polémica sufrida a raíz sus vacaciones fue un tema difícil a nivel personal.

“Que me peguen por mi vida personal me da cierta tranquilidad de que no me pueden pegar por mi trabajo”, continuó y explicó que los ataques recibidos por el lugar que ocupa se deben al accionar de su gestión: “En el trabajo tengo mucho enemigos, tocamos muchos intereses, la historia de PAMI es muy oscura y nosotros damos la discusión”.

“Hay una diputada en pantuflas que le encanta hacer denuncias que nunca van a ningún lado, no lo logran porque nos sacrificamos mucho y le ponemos mucho trabajo”, concluyó sobre sus vacaciones y desmintió los rumores de que en aquel momento hubieran pedido su renuncia desde el Gobierno.