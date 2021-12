El proyecto que lleva la firma de los legisladores Nahuel Sotelo, Guillermo Castello y Constanza Moragues, fue ingresado esta mañana en la legislatura provincial. Los diputados liberales afirman que dicho pase “es claramente inconstitucional, discriminatorio y anti cientifico”.

Entre los principales argumentos expresaron que “no es posible exigir a la ciudadanía un pase sanitario cuando no contamos en el país con la totalidad de vacunas disponibles en el mercado. Por ejemplo, hay gente que se vacunaría con Pfizer o Moderna pero no con Sputnik y ante la escasez de dosis prefieren esperar. No son anti vacunas, quieren tener derecho a elegir y el Estado se lo prohibe”.

Además, manifiestan que “todas las vacunas cuentan con aprobaciones de emergencia, la aplicación de la vacuna es optativa y los resultados han demostrado que no son efectivas para frenar el contagio ante las nuevas variantes. No podemos exigir un pase cuando la vacuna no es definitiva y el carácter del plan de vacunación es optativo. Es una contradicción”, sostuvieron.

Finalmente, para los liberales el pase sanitario “es una medida totalitaria y discriminatoria que creará ciudadanos de primera y de segunda y que lesiona los mas elementales derechos constitucionales y las libertades individuales. Vamos a buscar frenar este atropello y que Kicillof de marcha atrás con la medida fascista que han tomado”, finalizaron.