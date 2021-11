Los jugadores que tienen que volver a River en diciembre

Carlos Auzqui

El Perro es una de las figuras de Talleres de Córdoba, único equipo que está peleándole el título a River hace varias fechas. Lleva 52 partidos disputados, con 11 goles y 6 asistencias en su haber. La “T” tiene una opción de compra de 2.500.000 dólares por el 100% del pase y si bien el monto es elevado, hay intenciones de adquirirlo y por eso negociarán con la dirigencia de la institución de Nuñez.

Auzqui fue uno de los que más aprovechó su estadía a préstamo en otro club. (Foto: Getty).

Franco Paredes

El central de 22 años está en Defensa y Justicia desde mediados de 2020. En total lleva disputados 30 partidos, muchos más con Hernán Crespo en la Copa Sudamericana donde se coronaron campeones que ahora con Sebastián Beccacece, quien lo tiene como una opción de recambio (hace algunas fechas le marcó un gol a Racing). El Halcón tiene una opción de compra de 1.000.000 de dólares por el 50% del pase.

Elías López

Otra posibilidad de venta que se le presenta a River. Si bien mermó su rendimiento en los últimos partidos, el lateral derecho está teniendo un muy buen año en Godoy Cruz y hace un tiempo el Tomba estaba especulando con ejecutar la opción de compra para adquirir un 50% de su pase. Hoy, con el equipo pasando por un bajón futbolístico, parece difícil que eso se cumpla.

Augusto Aguirre

El defensor central, que debutó como lateral en River en un 0-4 ante Talleres en Córdoba, se sumó junto a López al Tomba para intentar obtener rodaje, algo que lamentablemente no ocurrió. Disputó tan solo tres partidos bajo el mando de Sebastián Méndez y desde la llegada de Diego Flores directamente no es convocado, a tal punto de que no estuvo ni siquiera un minuto en cancha durante este torneo. Volverá a River para ser cedido nuevamente.

Ezequiel Centurión

Sabiendo que iba a ser imposible hacerse un lugar entre Armani, Lux, Bologna y Petroli, otro de los productos de la cantera Millonaria optó por probar suerte en la Primera Nacional, más precisamente en Estudiantes de Buenos Aires. Si bien su equipo no pudo clasificarse al Reducido, Centurión fue titular en todos los partidos que jugó el Pincha en el ascenso y pudo foguearse. No hay opción de compra y deberá volver a Nuñez en seis meses.

Hernán López Muñoz

Con solo un partido en Primera y un gol -a Tigre en el Monumental-, el delantero firmó con Central Córdoba de Santiago del Estero pero su estadía allí se vio interrumpida por una grave lesión. Con siete partidos jugados -solo uno de titular-, el sobrino de Diego Maradona sufrió la rotura de ligamento cruzado en una de sus rodillas durante el mes de agosto y no estará disponible hasta el año que viene. También regresará a River a la espera de finalizar su recuperación