En cuanto a la expectativas dentro de la cámara baja provincial apuntó: “La expectativa es poder cumplir el rol que me asignaron y estar a la altura de los acontecimientos -continuó- la gente me sigue apoyando, todo eso me genera mucho compromiso porque es mucho lo que recibí y es mucho lo que tengo que dar.

Sobre el rol que ocupará afirmó: “mi función es ser parte del bloque que va a trabajar planteando ideas con inquietudes personales de cada uno de los miembros y en mi caso propio, hacer principal hincapié con los problemas de la ciudad – agrego- en esta oportunidad Bahía Blanca va a tener 3 legisladores provinciales en la cámara de diputados, vamos a tratar que ese numero relativamente importante redunde en beneficios para la ciudad”.

En relación a la gestión del gobernador Axel Kiciloff subrayó: “supongo que debe estar gobernando con buenas intenciones para los bonaerenses, como todos los políticos se tiene aciertos y errores, nosotros vamos a estar allí, mas allá de aportar soluciones e ideas, tratando de ser controladores de la gestión oficial para que el periodo de gobierno hasta el 2023 se concrete de la mejor manera posible en función de los beneficios de todos”.