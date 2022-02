Cuando los medios indagaron en las razones, Leo dijo: “Yo la dejé”. No pasó demasiado para que Ángel de Brito pusiera manos a la obra en el caso y ahora contó un explosivo detalles sobre cómo habría sido el final de la relación.

Leo Alturria dio a entender que Lizy le fue infiel.

“¿Qué pasó acá? Pasemos al #LizyGate que como no me siguen, no se van a ofender como ‘WanMauro’”, arrancó escribiendo el periodista desde Instagram, luego de que publicara algunas historias sobre la posible separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Se pudrió todo hace dos meses. Esta fue la última nota de la pareja”, añadió, mostrando una fotografía de la entrevista que dieron ambos en No es tan tarde, el ciclo de Germán Paoloski.

Según De Brito, la relación terminó luego de que Leo encontrara un chat y decidiera terminar con lo que se daba. “Leo le descubrió un mensaje a Lizy con un chongo. Era solo histeriqueo, nunca pasó del chat”, reveló.

El jugador de rugby parece ser que encontró mensajes de Lizy con otro hombre, aunque jamás pasó del chat.

Sin embargo, no hubo demasiado espacio para la reconciliación. “Leo le pidió a Lizy que no lo mate, por eso ella escribió ese descargo amoroso rebuena onda. Demasiado para mi gusto”, opinó Ángel sobre el posteo de la conductora. “Leo ‘la picó’ acusándola de infiel”, comentó, y colocó una captura de un comentario del jugador de rugby donde daba a entender que buscaba a alguien “fiel”, lanzando una indirecta a Lizy.