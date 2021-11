Sobre la situación económica argentina explicó: “los primeros datos que se pueden observar es que Argentina esta transitando un sendero de recuperación, el año pasado nuestra economía cayo en 9,9% al igual que las economías del resto del mundo. Lo que se viene dando este año es una recuperación muy consistente -afirmó- Argentina con los últimos datos que dio el Indec respecto al mes de septiembre, ya recupero lo que perdió durante la pandemia, el desafío es recuperar lo que se perdió con el gobierno”.

“Hay dos tipos de economía que transitan en paralelo, una con muy fuerte recuperación y generación de empleo, y la otra es una economía que no puede superar el tema de la inflación y que tiene que solucionar cuanto antes el tema del Fondo Monetario” reflexionó el economista.

En cuanto al Fondo Monetario destacó que “lo central es como arreglamos, hay que entender como vamos a hacer para que nuestra economía crezca en el mismo momento en el que se paga al fondo -consideró que- la discusión que tiene que dar el gobierno es tenemos que pagar al fondo monetario, pero pagar creciendo, para que el peso de esa deuda no repercuta en el pueblo sino con el crecimiento económico”.

“El motor mas importante en nuestra economía es el consumo, lo que decidió este gobierno es sustentar el crecimiento económico de mediano y largo plazo en la obra publica, en todo el país hay 3000 obras publicas empezadas -resalto- es importante porque genera empleo en la construcción muy rápido, y cuando mas gente tiene laburo mas va a comprar, la obra publica lo que hace es el primer paso para aumentar el consumo que en definitiva termina moviendo a la economía”. Y por último agrego que “cuando invertís en obra publica lo que te asegura es que no sea un proceso a corto plazo, tiene un multiplicador, un impacto que trasciende al año que viene”.