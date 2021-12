Según la panelista, esta nueva separación sería definitiva porque hay cuestiones de fondo en la que la pareja no logra ponerse de acuerdo: “El motivo de la separación es que Laurita está aburrida. No tienen problemas sexuales, que está todo bárbaro, que se llevan bien, pero que es un pibe con el que no tienen intereses”, comenzó diciendo Yanina.