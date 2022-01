Horacio Rodríguez Larreta salió a expresarse en referencia a su ausencia en el encuentro que encabezaron Alberto Fernández y Martín Guzmán por la negociación de la deuda con el FMI. El jefe de gobierno porteño dijo que todas las conversaciones relacionadas con la negociación entre el gobierno nacional y el FMI deben darse “en el seno del Congreso” y lamentó la falta de detalles de la exposición que hizo ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán. Además, dio muestras de que a pesar de haber esquivado la foto del encuentro, siguió la reunión con los gobernadores.

Al ser consultado sobre los dichos de Gabriela Cerruti, Larreta evitó entrar en polémica. “Es un tema delicado importante para engancharme en acusación política”, dijo en respuesta a la acusación de la portavoz presidencial de que no había ido porque priorizaba las internas de Juntos por el Cambio.

Además, aclaró que piensa participar “junto con el resto de los gobernadores y los jefes de los bloque parlamentarios si se concreta la reunión de la semana que viene”.

Larreta insistió en que siempre mantuvo la misma postura: “Las discusiones por la deuda tienen que darse en el seno del Congreso”, remarcó.

Sin embargo, a pesar de no haber participado del encuentro, el jefe de gobierno porteño apuntó contra Guzmán por la falta de detalles en su exposición. “Lo más grave es que no puedo contestar respecto a la estrategia del gobierno en la negociación con el FMI. Ayer fue muy poco claro, no dio ninguna precisión, no dio datos concretos, espero que sea más preciso en la reunión de la semana que viene”, lanzó.

Al mismo tiempo, planteó que lo verdaderamente importante es enmarcar la negociación con el FMI en un plan económico “que nos diga cómo vamos a crecer, generar producción y trabajo”. Y agregó: “Queremos saber cómo van a generar trabajo. Ese plan no lo vemos”.

Finalmente, pidió que el Gobierno brinde más detalles de las negociaciones y los planes económicos durante las reuniones que tendrían lugar la semana próxima entre Guzmán y los representantes parlamentarios de la oposición.