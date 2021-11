La imagen del periodista argentino Flavio Azzaro en la que se lo ve criticando de Lionel Messi en el momento de máxima audiencia de la gala del Balón de Oro que ganó el ex Barcelona fue uno de los momentos de la ceremonia que se celebró en París.

“Que Messi se vaya de la Selección (…) Messi nunca le hizo ganar partidos importantes a la Selección argentina”, exclamaba en un programa del que participó en 2018 en pleno Mundial de Rusia.

Por supuesto que ese segmento emitido ante el mundo lo dejó expuesto en pleno triunfo de Messi con su séptimo Balón de Oro en mano gracias a, fundamentalmente, lo que hizo con la Selección que ganó la Copa América en julio pasado.

Consultado al respecto sobre el peso que tienen hoy aquellas palabras y sobre el escrache del que fue protagonista, exclamó en el programa Polémica en el Bar, de América TV: “Pedir perdón no. Pedir perdón es un montón”, consideró el comunicador. “Si me lo cruzo le digo ‘che, boludo, estaba enojado’”, apuntó.

En el contexto de su descargo, Azzaro explicó: “Eso fue después de que la Argentina pierde con Croacia en el Mundial de Rusia, que para mí fue el peor partido de Messi en la Selección argentina, y yo sentía que la Selección era muy messidependiente y que él no se podía hacer cargo de todo eso, que era muy fuerte la presión”.

Además, comentó: “No estaba en su mejor momento Messi en ese Mundial, había errado un penal en el primer partido, había jugado muy mal el segundo, y yo fui crítico porque yo soy así, no me considero un tipo que vaya a renegar de mi esencia. Mi esencia es ser un tipo crítico, calentón y en ese momento Messi no estaba jugando como a mi me parecía que tenia que jugar”.

En esta parte de su alocución, el comunicador se consideró víctima de la FIFA: “Lo que sí creo es que es más fácil ponerme a mí, que soy un antisistema, que poner a todos los periodistas que trabajan en ESPN, que es la cadena que transmitió la gala”.