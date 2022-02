La cantante hizo un sentido posteo y mostró el detrás de escena de su recital.

Y en las últimas horas la ex Combate vivió un momento súper especial: se presentó en vivo en Tucumán. Con toda esa emoción a flor de piel, la novia de Luciano Castro decidió compartir una sentida reflexión en sus redes sociales.

“¿Alguna vez soñaste tanto tanto con algo pero tu cabeza te lo tiraba tan abajo que no te animabas a ni arrancar? En mi caso, después de muchos momentos difíciles me di cuenta que tenia que aprender algo muy importante y de forma urgente. APRENDER A HABLARME BIEN. Por que a veces tratas bien a todo el mundo pero a vos mismo te haces mierda y lo peor es que ni te das cuenta”, comenzó.

“Decidí CAMBIAR el ’nunca me va a salir esto’ o el ’soy pésima para aquellos’ por APRENDER TODO LO QUE SEA NECESARIO para ir por lo que quiero ,así me tome una vida, mejor temprano que tarde. Entrenar mi mente pa que las malas voces de mi cabeza muten a hábitos que me ayuden a cumplir mis metas .Aprender es la llave a todo. Aprender a producir y no esperar que me llamen, aprender a formar equipos, ir a mil clases, de piano, de canto, de danza, de composición y todas las que el camino me vaya dictando. Aprender a ser creativa para cubrir la falta de presupuesto y que no se note. Aprender a buscar y juntar profesionales increíbles y de buena vibra con los cuales hacer equipo. El MEJOR equipo!! Aprender a tocar puertas y generar oportunidades”, agregó.

El posteo fue acompañado de un video en el que mostró el detrás de escena de su viaje a Tucumán y un poquito de lo que se vivió en su presentación.

“Estoy cumpliendo mi sueño de toda la vida. Subí este video y me abrí un poco con lo que me pasa. Con las cosas buenas y malas de mi mente, y el cora que está aprendiendo a ser valiente”, agregó en sus stories. /Pronto

MIRA LOS MENSAJES: