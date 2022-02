Zarattin se graduó con el segundo mejor promedio en 1990 y, tras cambiar su género en 2018, solicitó el cambio de DNI y luego hizo lo mismo con sus títulos de Ingeniera Civil e Ingeniera en Construcción emitidos por la UTN. “Somos lo que hicimos con lo que hicieron de nosotras y yo tiré todo, salvo lo que hizo mi mamá y esta facultad, hacerme ingeniera”, dijo y se refirió a su proceso de transición: “Es importante dar visibilidad, porque todo lo que no se ve y no se nombra, no existe”. El acto, que se desarrolló ayer en la casa de estudios superiores, además de contar con profesionales académicos, fue presenciado por funcionarias del gabinete bonaerense y autoridades de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), lugar en el que Zarattin se desempeña.

En este sentido, el decano de la facultad, Luis Ricci, señaló que como parte del cuerpo universitario no tenía miedo de equivocarse porque tienen “la certeza de haber inaugurado un camino de deconstrucción y esos errores serán nuestro motor de cambio” y agradeció a Zarattin por ser “la piedra angular para construir una facultad más inclusiva“. “Estos actos de visibilidad son actos políticos, personales pero colectivos, porque aportan para todas y para todos en la sociedad, para quienes están en proceso de reconocer su identidad y para quienes no se lo plantean alguna revisión respecto a estas identidades”, indicó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

La presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, destacó que una batalla cultural “no se da sólo en los teatros, en los museos, en la calle, en las universidades, sino que tiene que ser una construcción para dar estas batallas que nos permitirán ser socialmente iguales, humanamente diferentes y absolutamente libres”.