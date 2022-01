En diálogo con Teleshow Rocío había contado que desde hacía meses la pareja está en crisis, que él comenzó a salir de noche con amigos y a no regresar a su casa a dormir y que este segundo embarazo lo transitó prácticamente sola, mientras cuidaba a su hija mayor. Si bien nunca tuvieron una charla según su relato, en la que blanquearan su distanciamiento, para ella la gota que colmó el vaso fue este último viaje de él a Estados Unidos, del cual se anotició a través de las redes sociales.

“Un domingo me dijo: ‘Tengo pensado viajar’, pero ahí quedó. Ya se había ido a Mina Clavero con amigas y amigos sin avisar, un fin de semana. Pero cuando veo que estaba en Minnesota o no sé dónde… No le llegaban los mensajes que le mandaba y una semana después se contacta y me dice que no se podía comunicar por un problema en su teléfono. Pero para subir historias sí le andaba…”, contó la influencer que hasta hace unas horas no sabía cuándo él llegaría al país y que probablemente se haya enterado una vez más a través de Instagram.

Al ser consultada sobre si creía que al arribar a la Argentina Londra fuera a su casa, se había mostrado incrédula: “No estuvo antes, cuando lo necesité. No es algo que espero. Dadas las circunstancias hoy en día me doy cuenta de que muchas situaciones no se pueden naturalizar. Toqué fondo cuando se fue a Estados Unidos y me enteré por las redes. No está bien lo que estoy viviendo: no puede ser que me descomponga y termine monitoreándome en las guardias, con 17 de presión, por circunstancias vividas provocadas por él o por su familia”.

“No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia… Soy una explosión de sentimientos. Ya no sé si me interesa tener esa charla; seguramente la tendremos: Hoy digo, ¿para qué? Pero la vamos a tener que tener por el bien de las nenas. Nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”, había cerrado Rocío, segura de que la pareja no volverá a estar unida, más que a través de sus hijas.