Natacha Jaitt embarazada de Valentino, junto a Antonella. (Foto: Instagram)

La hija de la mediática dejó en claro que le encantaría ganarse la vida como actriz y no descarta la posibilidad de entrar a algún reality. “Contactos tengo, pero como todo en la vida si no luchas no hay contacto que te salve”, describió. Actualmente trabaja como camarera.