Carlos Segundo Jongewaard de Boer, nuevo secretario de la UOCRA: ” Cuando vine hace 4 años, no vine con la expectativa de quederame, solo vine para hacer un trabajo de normalización.” mencionó en una entrevista para Informate Aca.

Hay muchas diferencias, están a la vista. Las elecciones, fueron un acto en paz, tranquilas y ahora me toca celebrar, nos comentó de Boer sobre la actualidad de hoy del sindicato.

Además mencionó sobre el futuro de la organización, que lo importante es seguir trabajando en conjunto, mejorar las condiciones laborales y salariales, como lo vienen haciendo y tratar de recompensar lo que le vienen debiendo desde hace mucho tiempo. Ese es el futuro del sindicato.

Finalmente, Carlos se refirió a que hace un tiempo atrás la UOCRA era muy criticada en la sociedad bahiense y ahora no: ” Nosotros mostramos un cambio, Gerardo Martinez quiere esta UOCRA en todo el país, en este caso me toco a mi representarlo y creo que hemos hecho un buen trabajo, que se vieron reflejados en estos 4 años de trabajo incansables, sin violencia, sin agresiones, brindandole todas las herramientas a los compañeros hasta encontrar que la UOCRA es una sola y no es más que un movimiento de trabajadores”.