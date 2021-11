El Ministerio de Hacienda y Finanzas informa que la industria manufacturera de la provincia de Buenos Aires tuvo un crecimiento en agosto del 11,8% respecto del mismo mes del año pasado. Mientras tanto, el acumulado de los primeros ocho meses de 2021 registró una suba de 19% respecto al mismo período del 2020.

El Indicador Sintético de la Industria Manufacturera (ISIM) elaborado por la Dirección Provincial de Estadística también muestra en agosto un crecimiento de 1,6% respecto al mes de julio de este año. Además el indicador muestra que el nivel de agosto superó al del mismo mes del 2019 siendo el sexto mes consecutivo de aumento. Por otra parte, los rubros que marcaron un mayor crecimiento respecto al mismo mes del 2020 fueron: Textiles y cueros (51,2%); Vehículos automotores (42,6%); Minerales No Metálicos (29,8%); Metales Comunes (25,2%); y Refinación de petróleo (16,2%).

El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, aseguró que: “La industria bonaerense continúa dando señales de recuperación y de crecimiento, rompiendo definitivamente el techo de la pre-pandemia y registrando dinamismo industrial de forma integral y diversificada. Agosto es el 3° mes consecutivo que se ubica por encima del nivel equivalente de 2019, confirmando que la recuperación va más allá de la pre-pandemia. A su vez, se registraron aumento interanuales en ocho de los once bloques que componen el ISIM-PBA, destacándose textiles y cueros, vehículos automotores, minerales no metálicos y metales comunes. La comparación con 2020 es relevante porque en el tercer trimestre ya había comenzado la recuperación”, y agregó que: “Esta recuperación sólo es posible a partir de un Estado presente que orienta todos sus esfuerzos para profundizar el crecimiento industrial. Los resultados están acompañando, pero no nos conformamos: seguiremos apuntalando esta actividad estratégica, que posee enormes efectos multiplicadores en toda la economía”.

El ISIM tiene como objetivo disponer de un indicador mensual que permita observar el comportamiento de la actividad industrial provincial. Se constituye mediante el seguimiento y estimación de los denominados Bloques Industriales, conformados por grupos de actividades industriales con características comunes, a través de estimaciones mensuales sobre el sector manufacturero provincial con base en información proveniente de la Encuesta Industrial Mensual que realiza el INDEC y datos obtenidos por relevamientos propios que realiza dicha Dirección.