A través de Instagram Stories, Dalma apuntó contra Stéfano Ceci, un hombre que mantuvo una amistad de larga data con Maradona y se hizo cargo de algunos de sus negocios en Europa pocos meses antes de su fallecimiento. “Este es el tipo que se acercó a mi papá como un fanático y ahora dice ser dueño de la imagen, voz y nombre de mi papá, afirmando que eso no es de sus hijos”, aseguró en la red social. Y agregó: “Me acaba de aparecer que me bloqueaste cagón de mierda @stefanoceci10″, junto a una captura donde mostró que no podía visualizar el perfil del empresario italiano.

La historia de Dalma Maradona donde denunció a Stéfano Ceci por utilizar la marca de su padre para comercializar merchandising en Italia “Le hizo firmar un contrato tres meses antes de su fallecimiento, que hoy sus hijos rescindimos, y sigue mintiéndole a la gente, perjudicándonos, repitiéndole mentiras y engañando a todos”, remató en el texto. “Tu cuenta sigue en pie, por lo tanto te voy a seguir denunciando. ‘Emprendedor’ cambialo por ‘Estafador’”, le sugirió a pura ironía. “¿Estás loco o sos un hdp? ¡Un tipo que apareció como un fanático ahora dice ser el dueño de la marca Maradona! ¿Estamos todos locos?”, cuestionó en otra historia. En la cuenta de Instagram que administra Ceci se pueden ver varias fotografías junto a Maradona en distintos momentos de su vida, y además ofrece varios productos con imágenes del astro deportivo, y un libro escrito por él que tituló: “Maradona: Il Sogno di un bambino” (El sueño de un chico)”. “¿Oficial merchandise?”, se preguntó indignada la actriz, junto a una captura de imagen del posteo donde el hombre incita a sus seguidores a que ingresen a su sitio web para comprar algunas de las ofertas de su catálogo. Los fuertes mensajes de Dalma Maradona en contra del ex socio de su padre