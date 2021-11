Allí aparece Mónica Ayos junto a Leonardo Sbaraglia (Coppola), y su personaje parece ser nada menos que el de Amalia “Yuyito” González . “No me dijeron exactamente, pero dice ´la participación especial de Mónica Ayos como Yayita´. Entonces, al verla junto con Coppola se supone que puede ser un mix, pero también puede ser Yuyo”, señaló la actriz en diálogo con Intrusos.

Pero “Yayita” no se muestra solamente como la rubia explosiva que acompaña al ex manager de Maradona. También aparece como consejera de Claudia Villafañe (Julieta Cardinali), a quien le dice: “Nosotras no competimos con las amantes, nosotras competimos con las madres”. En ese momento, la “brujita” estaba enfurecida con Diego por haber llegado a cualquier hora después de una fiesta y faltar una vez más a sus entrenamientos en el Nápoli.