Pía Indiana Giménez, es una chica trans oriunda de Jáchal. Estilista de profesión, y en la actualidad transformándose en una figura pública en el departamento del norte por ser la primera chica trans que se presentó como candidata a paisana y está revolucionando toda la cultura de la Fiesta Nacional de la Tradición.

‘Mucho nerviosismo, pero también convicción de que pueda salir algo lindo de todo esto. Muy encantada de poder representar a muchas chicas que se van ver despertadas en todos esto’, expresó la candidata en conversación con Banda Ancha este lunes.

Pía contó que el camino que la llevó a formar parte del certamen fue un sueño que tiene desde niña y que con el tiempo se vio desvalorizado por la sociedad. Gracias a la fuerza e impulso de un grupo de amigas de confianza, ella se animó a participar con el objetivo de llevar la diversidad un poco más allá para la gente que quiera identificarse con ella.

Pese a lo que se podía creer y esperar de la organización de una fiesta de tradiciones fuertes y enraizadas, a la estilista jachallera no le constó demasiado romper las barreras que impone la coyuntura del caso. ‘No tuve obstáculos, me recibieron la inscripción bien, pude entrar al certamen en tiempo y forma, cumplía con los requisitos, por lo que me recibieron con mucho cariño de la gente. Estoy feliz por el grupo que me tocó’, acotó.

Pese a no considerarse una persona famosa en Jáchal, la candidata a paisana de la Tradición se calificó como una figura pública que está en ascenso y que tiene el firme objetivo de la convicción de que puede ayudar a muchas chicas trans a animarse a dar el paso.

‘Mi familia fue un pilar fundamental en mi vida, no todas las chicas trans tienen esa suerte’, expresó Pía cuando contó que su infancia fue normal, pero cuando llegó el momento de comunicarle su decisión sobre su identidad, su papá y su mamá en u principio no la apoyaron. A ambos les costaría un tiempo el aceptar a su hija, pero en la actualidad, y desde un buen tiempo a esta parte la aceptaron y ahora le dan el calor, cariño y respeto que necesita Pía en este momento importante en su vida.