Kicillof, recorrió este martes los avances de la obra de dragado de la cuenca del Río Salado, en el municipio de Roque Pérez. Fue junto a los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; los subsecretarios de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski; y de Transporte, Alejo Supply; los candidatos a diputados nacionales Daniel Gollan, Marcela Passo y Agustina Propato; el diputado nacional Eduardo Bucca; y el intendente local, Juan Carlos Gasparini. A continuación mantuvo un encuentro con productores locales y habitantes de la región que se ven beneficiados por las obras.

En ese marco, Kicillof destacó que “esta obra es una realidad que ya empieza a impactar positivamente en 59 municipios de nuestra Provincia”. “Alrededor del Río Salado hay una verdadera potencia económica, con 17,5 millones de hectáreas en las que se genera gran parte de la producción agraria y ganadera de nuestro país”, señaló.

“Se trata de una industria a cielo abierto, que requiere también inversiones importantes para abordar los riesgos de la zona frente a inundaciones y situaciones adversas por el clima”, sostuvo el Gobernador, al tiempo que valoró que “esta obra no solo va a cambiar la economía de la región, sino que permitirá que las condiciones naturales no generen más dificultades”.

El Plan Maestro Integral del Río Salado es la obra hidráulica más grande de la historia de la Provincia, abarcando 640 kilómetros. Actualmente se está trabajando en la cuarta etapa, en tanto que el quinto tramo cuenta con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ya comenzaron sus trámites de licitación.

En tanto, Rodríguez resaltó: “Es una obra trascendental que tendrá un altísimo impacto, ya que mejorará las condiciones de producción de más de ocho millones de hectáreas”. “Estamos hablando de una modificación sustancial de la productividad de una gran parte de la Provincia en materia de producción agropecuaria y de alimentos”, añadió el Ministro.

“Esta es una obra central porque beneficia al motor productivo de la provincia de Buenos Aires, sectores que invierten, generan trabajo y crecimiento en la Argentina”, sostuvo Nardini y señaló: “Esta inversión va a producir mejoras en la calidad de vida de los y las bonaerenses de 59 municipios, donde también iremos acompañando las obras complementarias que sean necesarias”.

Por su parte, Gasparini remarcó que “esta obra significa que no tendremos riesgo de inundación en nuestro municipio”. “Roque Pérez es una ciudad que está creciendo y recibiendo muchas inversiones que nos permitirán seguir nivelando hacia arriba”, dijo y agregó: “Somos conscientes de que un pueblo que no recupera su historia no tiene futuro”.

“Es muy importante ver que esta obra hoy esté activa en todos sus niveles luego de que haya estado prácticamente paralizada”, explicó Jelinski y añadió: “No se trata solamente de un plan de dragado, sino de un verdadero plan productivo, ya que estamos generando espacio para aumentar la producción y una mayor integración entre las áreas rurales y urbanas”.

Las obras se aceleraron a partir de 2020 y cuentan hoy con turnos rotativos con 19 dragas, más de 70 retroexcavadoras y más de 50 camiones volcadores que generan 780 puestos de empleo directo. Con este programa, se protege de inundaciones a las ciudades de la región y se brinda mayor previsibilidad para la inversión y la producción.

Por último, Kicillof subrayó que “esta obra ya estaba avanzada en 2015 y fue luego desfinanciada durante cuatro años: en plena pandemia, tomamos la decisión política y avanzamos un 30%”. “De esta crisis de seis años se sale con grandes inversiones que le permitan a la provincia de Buenos Aires aumentar la producción y crear trabajo”, concluyó.

Estuvieron presentes también el secretario municipal de Gobierno, José Luis Horna; y los intendentes de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo; y Las Flores, Alberto Gelené.