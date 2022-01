El gobernador bonaerense Axel Kicillof se pronunció respecto al acuerdo que el presidente Alberto Fernández alcanzó con el FMI para refinanciar la deuda.

En sus redes sociales, Kicillof dejó en claro su posición de respaldo, con fuertes críticas a la responsabilidad de la gestión Cambiemos por el endeudamiento.

“El gobierno de Macri contrajo la deuda más grande de la historia del FMI, a devolver en sólo 5 años. En estos 2 años ya se pagaron US$ 6.400 millones; en los próximos 2 meses vencen US$ 4.000 millones más y en los próximos 2 años, otros US$ 43.000 millones. Impagable. Imperdonable”, aseveró Kicillof.

En esa línea, el exministro de Economía consideró que el entendimiento anunciado este viernes “evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato”, y de cara al debate en el Congreso, reclamó que “la oposición colabore y se haga cargo del desastre que dejó a su paso”.

Para completar, Kicillof recordó que en marzo de 2016, cuando Macri le pagó a los fondos buitre “más de lo que pedían”, había advertido que “su proyecto era el de sobreendeudamiento y fuga de capitales, y que terminaba indefectiblemente en el FMI y en la pérdida de soberanía económica”.

