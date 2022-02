El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mostró este sábado en redes sociales un particular detalle de su visita a la Gran Muralla China, que llamó la atención ya que allí se hizo “un amigo especial”.

El mandatario provincial forma parte de la gran comitiva que acompañó al presidente Alberto Fernández en Rusia y que ahora está en el gigante oriental. En redes sociales, el referente del Frente de Todos publicó algunas imágenes de lo que fue su recorrida por uno de los atractivos más destacados de China: la Gran Muralla, cuyo aspecto actual data de los siglos XV y XVI, cuando los emperadores Ming reconstruyeron la barrera defensiva al norte de su imperio en ladrillo y piedra.

“En medio de la visita oficial tuve la oportunidad de visitar la Gran Muralla China, un lugar espectacular y lleno de historia”, escribió Kicillof.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue un particular detalle: un gato, al que el gobernador bonaerense no dudó en acariciar y alzar. “En la recorrida me hice un amigo especial”, expresó en la publicación.