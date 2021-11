“Somos los únicos que proponemos en poner la agenda de la gente en el Congreso” aseguró.

En cuanto a las problemáticas de la sexta sección electoral afirmó: “La gente pide trabajo, pide llegar a fin de mes, necesita seguridad y solución al problema del agua”.

“Cuando me pongo un objetivo, hasta que no logro ese objetivo no lo dejo” señaló.

Además recordó su capacidad de gestión: “Tengo experiencia en instituciones intermedias y si hay algo que tengo, es la seguridad que voy a trabajar para la gente y no para la agenda política”

Sobre la propuesta económica de Avanza Libertad menciono que “proponemos liberar la economía, abriendo los mercados, abriéndonos al mundo -continuó- “somos los esclavos impositivos, hay que ir al fondo de la cuestión, lo que hay que hacer es ajustamos el Estado o seguimos con estas políticas nefastas”.

En relación al concepto de ajuste de Estado profundizó: “no me refiero a despedir gente, es injusto pensar que uno llega para sacar a la gente, si a los punteros políticos”.

Y por último subrayó que “la premisa de Avanza Libertad es no votar impuestos nuevos, la premisa es que la Argentina vuelva a ser pujante para eso apelamos al sentido común de la gente”