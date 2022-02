Cabandié se presentó de manera presencial ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta, que hasta diciembre fue presidida por Gladys González (PRO) y donde todo indica que se quedará nuevamente con el cargo para este año.

El fuego arrasó con el 10% del territorio de Corrientes y genera la preocupación ambiental como económica.

La convocatoria se oficializó este lunes por la noche después de que se presentaran al menos dos proyectos para convocar al ministro. Sus impulsores fueron el correntino Eduardo Vischi, quien responde al gobernador Gustavo Valdés, y la radical santacruceña Belén Tapia.

En la Cámara de Diputados también se presentaron numerosos proyectos para citar a Cabandié, así como pedidos de informes. Asimismo, otro diputado representante del gobernador, Manuel Aguirre, propuso una ley para crear un Cuerpo de Bomberos Forestales, que dependa directamente del Ministerio de Ambiente.

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados presentaron proyectos para citar al Ministro de Ambiente para que dé explicaciones sobre los incendios en Corrientes.

Antes de escuchar a Cabandié, la Comisión de Ambiente se constituyó y definió sus autoridades. El Frente de Todos tiene nueve integrantes, Juntos por el Cambio seis, y habrá un lugar para la riojana Clara Vega, que en la última sesión colaboró con el oficialismo.

Los representantes del Frente de Todos fueron Silvina García Larraburu, Ana María Ianni, Eugenia Duré, Guillermo Snopek, Cristina López Valverde, Carlos “Camau” Espínola, Nora del Valle Giménez, Antonio Rodas y José Neder. Por Juntos por el Cambio, los integrantes fueron -además de González- Luis Naidenoff, Mario Fiad, Belén Tapia, Victoria Huala, Pablo Blanco y Edith Terenzi.

Las palabras de Juan Cabandié en el Senado

El ministro de Ambiente posó su defensa sobre la intencionalidad de los focos que sacudieron la provincia.

Luego de aclarar que el “95% de los incendios se producen por acción humana”, Cabandié dijo: “Ciertamente, el fuego está contemplado dentro de las prácticas productivas. Pero si tenemos una sequía, y disminución de precipitaciones y un promedio de temperatura altas, realizar esto es un problema. Unos pocos, al hacerlo, terminan perjudicando al resto de los productores y a los habitantes”.

Juan Cabandie en el Senado por los Incendios en Corrientes Bicameral Foto Federico Lopez Claro

Buena parte de su discurso se basó en aclarar hasta qué punto cumplió su función. “No pretendo echar culpas, el cambio climático nos pone en la situación de tener que revisar prácticas. Si no tomamos conciencia los problemas van a seguir estando. No echamos culpas, venimos a mostrar los datos y los actos administrativos, que hablan por sí solos”, declaró.

“Este es un trabajo quirúrgico en la relación con las provincias. Nosotros no podemos alterar el federalismo e intervenir en una provincia sin el consentimiento del Gobierno provincial”, sumó, con el foco sobre el gobernador Gustavo Valdés.

Ante la mirada crítica del Senado, Cabandié siguió: “Yo no vengo a acusarlos, pero yo no definí la política agropecuaria de Corrientes hace años. Uno entiende el valor de la producción agropecuaria. Pero tenemos que tener otra consideración sobre el uso del fuego”.

Juan Cabandie en el Senado por los Incendios en Corrientes Bicameral Foto Federico Lopez Claro

Como uno de lo anticipos que pudo lanzar el ministro de Ambiente sobre las medidas estatales que se tomarán, aseguró que el Gobierno enviará 300.000.000 de pesos a Corrientes para una rápida y mejor solución de los focos de incendio en la provincia.