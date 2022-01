Sobre el pase sanitario en transporte de larga y mediana distancia.

“Es a partir de las 0 hs de hoy, entra en vigencia mañana. Todas las personas que tengan el ciclo de vacunación completa van a poder acceder al transporte de media y larga distancia”

Sobre si alguien tiene la primera dosis, y tiene que esperar el tiempo para la segunda.

“Puede estar acreditado por certificado, el alta epidemiológico, esos casos se van a contemplar. La idea central es que esta medida, como tantas otras se han tomado desde el 21 de diciembre que rige el pase sanitario en Provincia, permita que la gente tenga más para la decisión de vacunarse. Esto ha sido recepcionado en nuestra provincia, desde esa fecha se ha acercado la gente a vacunarse, a iniciar su ciclo, aquel que no lo inicio, a completar la segunda dosis” Menciona la cifra de vacunación “Vamos camino a tener una verdadera inmunidad en la Provincia”

Sobre en que momento se presenta el pase. Como es cuando se saca el pasaje de manera digital.

“Hay muchas formas de hacerlo. Digitalmente esta la app Vacunarte, Mi Argentina, foto del cartón es válida, dificultades que vayan surgiendo vamos a ir viendo como lo resolvemos en la marcha”

Respecto quien va a controlar el pase.

“La primera barrera debería ser la adquisición del pasaje, debe acreditar la identidad y el certificado de vacunación. El chofer lo puede exigir al momento de subir a la unidad. Lo que quiero dejar en claro, no estamos buscando un estado gendarme a lado de cada usuario, es obligatorio el uso de barbijo en lugares cerrados o masivos, y no hay un policía a lado de cada uno. Esto es apelar a la responsabilidad social de los usuarios. Estamos muy satisfechos porque los índices de vacunación esta diciendo que esta sucediendo”

Roberto Caferra (columnista) lee lo que dice un usuario sobre el pedido de pase sanitario.

D´Onofrio: “Respeto muchísimo la decisión de cada uno, el gobierno respeta la decisión de quien decide no vacunarse, esa decisión trae consecuencia, y la consecuencia es que no pueda subir a un transporte de media y larga distancia si no esta vacunado” “Apuntamos que cuando lleguen los primeros fríos estemos en el 98% con dos dosis, y la mayoría con la tercera dosis de refuerzo”

Sobre que km se considera la media distancia.

“Media distancia sería La Plata- Buenos Aires, y larga distancia sería a Mar del Plata”

Sobre los que sacaron con anticipación.

“Se va a respetar esa condición ya que entra en vigencia de hoy, si ya habían comprado el pasaje, se va a respetar”

En cuanto que el próximo paso es para los transporte interurbanos.

“A mi me corresponde analizar la factibilidad de transporte de corta distancia, será requerido si las condiciones sanitarias empeoran, consideramos que no será necesario. Esta medida de excepción y transitoria”

Sobre si los niños no vacunados podrán viajar.

“La disposición habla de mayores de 13 años”

“Si usted quiere viajar a cualquier parte del mundo, y le piden PCR, y usted decide no hacerlo, esta en su libertad pero no podrá viajar en el avión” “Disposiciones de este tipo hay en todo el mundo, no son antojadizas, es por el bien común”

Sobre si hay colectivos en la Provincia de Buenos Aires.

“Esta 100% saldados. Las cámaras emitieron un comunicado. La dificultad fue administrativa y nuestra. Todos los años se tiene que renovar convenios con Nación que lo firman desde Presidente, el gobernador, más ministros y órganos de control, tendría que haber asumido como ministro el 27 de diciembre, por COVID asumí el 4 de enero, la única firma era la mía, por eso la demora. Gracias a las cámaras y las empresas que pusieron el hombro, los trabajadores. Esta solucionado”