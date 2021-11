Ivana Nadal

“Ayer fue Ivana Nadal a comer a mi laburo y, ¿pueden creer que se fue sin pagar y lo tuvimos que pagar nosotras?”, fue el posteo de una mujer en su cuenta de Twitter que generó un tremendo revuelo y un fuerte descargo de la apuntada, naturalmente desde sus redes sociales.

Es que Candela, así se llama la joven que desde su cuenta de Twitter escribió la contundente acusación, era mesera de un restaurante al que concurrió la influencer el pasado jueves, y pasadas las 18.30 lanzó el tweet.

Sin embargo, a los pocos minutos Nadal lanzó su descargo: “Hola Cande. ¿Todo bien? ¿Vos hiciste un tuit donde dijiste que yo me fui de un restaurante sin pagar y lo tuviste que poner vos?”, comenzó preguntando la actriz.

Y prosiguió: “Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado, porque el único lugar donde fui fue una invitación. Pero si te lo hicieron pagar pasame tu cuenta y listo, ningún problema, hermosa. Podías pedírmelo a mí sin ningún tipo de problema”.

La chica respondió que “cuando te fuiste nos preguntaron qué pasó con esa mesa y que igual tenías que pagarla. Empezaron a arrobar a Ángel De Brito… Ya está, ya terminó. Me empezó a hablar gente y me dio miedo. No quiero quilombo”, por lo que horas más tarde Ivana grabó un video.

“La chica no perdió su trabajo, si prestan atención yo le digo a mi amigo, que es quien me invitó al bar, que quien debía tener un llamado de atención es quien no le avisó que yo era invitada, pero eso ella lo sabía”, explicó Nadal, quien concluyó: “La chica no se quedó sin trabajo y no tuvo que poner plata de su sueldo”.

Todo este intercambio motivó que la cuenta de la que provino el tweet fuera eliminada de la red social de microblogging, e Ivana sumara otro conflicto más a su larga lista de contrapuntos.