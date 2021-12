Ivana Nadal es una de las influencers más reconocidas de Argentina. Hoy, con 29 años, ha transitado por las redes y la televisión para llegar a construirse una exitosa carrera profesional.

Ivana Nadal. (Foto: Instagram)

Sin embargo, no siempre fue así. Ivana ha cambiado mucho desde sus comienzos tanto físico como mentalmente. Y, recientemente, lo mostró en sus redes. La influencer compartió fotos de su adolescencia, desde los 18 años, cuando pesaba 52 kilos, hasta ahora, que llegó a los 65.

“Pase por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltrate, lloré, me re inventé, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgué, me culpé, lloré, sufrí, me levante y seguí. Pero en todo ese proceso, jamás sané”, escribió en el posteo.

“No me propuse perdonarme nunca, valorarme nunca, decirme que me quería nunca, abrazarme nunca. Muchas veces creí sentirme sola e incomprendida, preocupada y sin un respaldo de amor que me diera la seguridad que necesitaba para dejar de compararme y maltratarme”, continuó.

“Pero de a poco, mi vida se volvió más clara. Comencé a valorarme y a cuidarme, a quererme y confiar en mi, a pedirme perdón y aceptarme, a abrazarme sin vergüenza, a expresarme y exteriorizar todos esos dolores guardados, todos esos miedos impuestos y sané”, agregó.

“Y sigo trabajándolo día a día. Porque es por mí y para mí. Para construir mi mejor versión, para ser un ser de luz y dejar de verme con ojos hostiles. Segundo a segundo, vivo en el presente, conectando con el aire que respiro y comunicándole a mi mente que puede relajarse, que yo tengo el control, que mi alma está despierta. Que ya no hay nada que temer. Todo va a estar bien”, agradeció.

“Es tu decisión como transitas tu vida. Es tu elección dejar de sufrir y vivír. ¡Anímate! ¡Aléjate del miedo y conecta con la fe! Aléjate de la muerte y conecta con la vida. Vos podes. Te amo”, concluyó.