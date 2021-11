Según trascendió por estas horas y contó en exclusiva el periodista Juan Etchegoyen luego de la entrevista el matrimonio mediático quedó golpeado más que cuando Wanda se enteró del encuentro entre Icardi y la China Suárez.

“La entrevista de Susana Giménez a Wanda y Mauro Icardi fue un negocio para Telefe pero a mí me cuentan que no lo fue para la pareja. Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de Paris entre la empresaria y el futbolista”, contó Etchegoyen.

“Había cosas que Wanda no se las comunicó a Icardi y que cuando se vio abordado no se sintió cómodo. A mi lo que me dicen es que incluso Icardi amagó con levantarse e irse”, agregó