Ibrahimovic respaldó a Messi pero criticó al PSG: “Sin mí, no sería lo que es ahora”

Zlatan Ibrahimovic y Lionel Messi compartieron equipo en el Barcelona durante la temporada 2009-2010. Se conocen bien y tienen una buena relación. Quizás por eso el sueco respaldó el presente del argentino, pero criticó al PSG.

En una charla con el medio francés Téléfoot, el delantero del Milan de Italia bancó la decisión de Messi de irse del Barça. “Es un buen desafío para Messi. Va a intentar algo nuevo después de mucho tiempo en el Barcelona y llega a un club muy ambicioso que quiere ganar y que todavía está en forma de ascenso”, dijo.

Zlatan direccionó sus críticas al nivel actual del París Saint-Germain. “¿Encuentro hoy el equipo más fuerte que el de mi tiempo? No, porque éramos un equipo. Hoy, no es un equipo. No digo que no sea fuerte, pero sí menos bueno que el nuestro en ese momento”, sostuvo.

Fiel a su estilo, el goleador sacó pecho a la hora de recordar su etapa en Francia. “Cuando se compró el PSG, fui uno de los primeros en fichar. Y estoy muy orgulloso. Sin mí, el PSG no sería lo que es ahora. Algunas personas piensan que vine por el dinero, la ciudad, la vida. No. Yo llegué y todo cambió”, señaló.