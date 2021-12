Independiente continúa viviendo horas frenéticas tras la suspensión de las elecciones, que debían celebrarse este domingo 19. Esta mañana, el presidente de la institución, Hugo Moyano, disparó contra la oposición, liderada por Doman, Grindetti y Ritondo. “Ni hinchas son… de Independiente no sabe nada”, aseguró.

Luego de la viralización del video en los que se ve a funcionarios de la ex gobernadora María Eugenia Vidal e integrantes de la AFI promoviendo el armado de causas contra dirigentes sindicales, el líder de la CGT repudió cualquier “ataque político” y aseguró que también está relacionado con el fútbol. “Quieren trasladar la AFI a Independiente”, lanzó en diálogo con ‘Mañana Sylvestre’ por Radio 10 y agregó que “la gente no lo va a permitir”.

En sintonía, confesó que “a estos tipos no los vota nadie, la gente ya lo conoce” y reconoció que Fabián Doman, candidato por la lista opositora ‘Unidad Independiente’, “no tiene ni noción de lo que dice. Ni hinchas son… De Independiente no sabe nada. Ni donde está la cancha debe conocer. Habla esas pelotudeces porque no tiene argumentos para ser presidente de Independiente”, cerró.

Las elecciones, suspendidas

Horas después de que Fabián Doman recusara al juez Juan Pablo Krawiec, quien no dio lugar al levantamiento de la medida cautelar, el oficialismo confirmó la suspensión de los comicios.

“Lamentablemente, y a pesar de haber demostrado que había dos Agrupaciones (Agrupación Independiente y Gente de Independiente) en condiciones de participar de manera justa y transparente, la Justicia decidió suspender el sufragio. Cabe aclarar que ya han sido citados los apoderados de las dos Agrupaciones aprobadas para comunicarles la decisión”, comunicó la página oficial de Independiente.

“El accionar de la Junta Electoral fue en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto y confirmado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Sin embargo, la Justicia actuó contra los derechos de todos los asociados, manteniendo una medida cautelar que suspende el acto electoral”, agregaron.