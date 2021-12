No se trató de un ataque de una “viuda negra”, pero por el mecanismo el delito estuvo emparentado. Un joven vivió una pesadilla en la Ciudad Universitaria de Rosario, conocida como La Siberia.

En ese lugar, donde el viernes último participaba en una fiesta, lo drogaron al colocarle una sustancia tóxica en un trago de fernet, le robaron y lo dejaron atado a un árbol -de brazos abiertos-, donde el personal de seguridad lo rescató, contaron en las últimas horas a medios locales familiares y conocidos de la víctima.

“Creí que había salido, que le había pasado otra cosa. Llegué a casa y no estaba. Llegó a las 6.30 y me dijo: ‘Gordita, me drogaron, me robaron y me clavaron en un árbol’”, relató Karen, la pareja del muchacho, al Canal 3 de Rosario.

Ambos, junto a un amigo de la pareja, habían asistido a la fiesta de egresados de la Facultad de Arquitectura de Rosario. “Fuimos al baño y nos perdimos. Mi novio empezó a buscarnos y se puso a hablar con unos chicos que le dieron el fernet que estaban tomando”, relató la joven.

Y agregó: “Tomó dos tragos. Se empezó a sentir mal y dio la vuelta por atrás de La Siberia (frente al río Paraná). Yo no lo encontraba. Me crucé con un amigo y empecé a pedir ayuda. Nos intentamos comunicar, pero no nos daba señales de nada”.

Luego, Karen se enteró de que su novio “empezó a sentirse mal y le dio casi todas sus cosas a un amigo, quien las puso en una mochila”.

Precisó que el joven sólo se quedó “con algo de plata” encima, para comentar que después unos desconocidos le robaron el dinero que portaba y lo colgaron a un árbol.

“Lo bajaron a las 5.30 los de seguridad de la Facultad”, puntualizó la mujer, quien describió que el muchacho “apareció como crucificado”, y lamentó que “la gente que le pasaba por al lado se reía y no lo ayudaba”.

El resultado de esa secuencia fueron lesiones menores como moretones en los brazos, causados por las cuerdas con los que fue atado al árbol.

(CrónicaNoticias)