En el dia de ayer, hubo una conferencia donde se presento Horacio Larreta, Maxi Ferraro que es Titular de la coalición cívica nacional y Martin Lusto, en el frente de Cambiemos en conjunto con el intendente Hector Gay.

Resumió acerca de que dentro de esta campaña tienen una actividad compleja, difícil y dura mostrando una peor parte de argentina. Pero a pesar de aquello, Rodriguez hizo un pequeño recorrido por ciertos sectores del país como; Comodoro Rivadavia y después de pasar por la cuidad bahiense se dirige a la Pampa, Mar del plata, Santa rosa T Trelew, Rawson.

Minutos después, la entrevista inicio.

Entrevistador: Ayer Victoria Toloza Paz hablo del descontrol de los precios y entre otros, los culpo al intendente Gay, y a los intendentes de Cambiemos que por ello ocurre esto. ¿Qué le responde?

Por lo que Horacio Larreta contesta, “Siempre echándole la culpa al otro. Siempre, es una constante y la verdad no me sorprende. Nosotros estamos convencidos que los controles de precio compulsivos no han funcionado en la Argentina. Por lo que no es un tema de los intendentes, solo no han funcionado y punto. Ya hay experiencia y en la Argentina mas de una vez, en su historia económica se vio esta situación.”

Entrevistador: Entonces, ¿Usted cree que los intendentes no tengan nada que ver?

Larreta presenta un diario de hace unos años y este cuenta que; en el 2005 la inflación era 12 por ciento y hoy esta a 43 por ciento, “Uno de los ejemplos de que el control de precios no ha funcionado.”

Entrevistador: Hablando de gente y comentarios de la oposición acerca del gobierno de cambiemos y dijeron la frase, “Golpe blando” hacia ustedes, ¿Podría explicar esto?

El político, sencillamente contesta, “Otro ejemplo en buscar el problema en la oposición. En vez de discutir como hacemos para bajar la inflación y sus alternativas a partir de ver a los otros paises, que métodos funcionaron y cuales no. El siguiente tema es como mejorar la seguridad por que, la provincia de buenos aires hay una preocupación enorme, principalmente en el conurbano. Se puede discutir eso, una policía mas cercana capacitada que haya mas cámaras presentes. Nosotros no nos enganchamos en esas “chicanas” políticas.

Entrevistador: Teniendo en cuenta la charla que va a tener con los jóvenes dentro de unos momentos, acerca del cambio climático y medio ambiente sabiendo que la ciudad de bahía blanca le importa la energía renovable, ¿Qué proyectos están en agenda y que propuestas para afrontar este flageló?

El jefe del gobierno responde, “Había una promoción importante de las energía renovables en el gobierno anterior de Mauricio Macri. Tenemos que seguir ese camino. Tenemos mucho viento y sol en la Argentina por lo que tenemos un camino aumentando la proporción de energía que surgen de las renovables.”

Maxi agrega que; “La agenda ambiental y todo lo que este vinculado al cambio climático es central, por lo que hay propuestas a nivel nacional que venimos trabajando en el bloque de juntos por el cambio y una de ellas fue, la aprobación del acuerdo de Escazu y proyectos que tienen que ver con la economía circular, que es algo que sirve a nivel nacional y local.

Entrevistador: El presidente de la cámara de diputados; Sergio Massa volvió a insistir con el acuerdo post elecciones. Entonces, primero; ¿Siguen descantando la idea de no sentarse con gente que apoya al golpe de Venezuela? y segundo; ¿Van a seguir aspirando a la presidencia de la cámara de diputados en caso de tener una mayoría que se les permita?

Entonces, ante estas respuestas Rodriguez Larreta comenta, “Respecto a la convocatoria, el gobierno nacional es representado por Alberto Fernandez y su vicepresidenta, Cristina Fernandez de Kirchner. Pero de parte de los ministros y del poder ejecutivo no vemos ninguna vocación de dialogo y de acuerdo.”

Entrevistador: Es una pregunta para Lusto. Con respecto al congelamiento de precios, teniendo en cuenta su rol de economista, ¿De que manera se puede bajar la inflación y mejorar la economía en argentina?

Por lo que el responde, ” La inflación en la Argentina tiene tres orígenes, descontrol fiscal que deriva en la emisión monetaria, después esta el frente financiero que tiene una inconsistencia en el tipo de cambio que derivan de las evoluciones y se desalinean los precios relativos que se tiene que corregir. Hoy en día, se encuentran las tres al mismo tiempo. Para hacer su ordenamiento al que realizar una gestión publica política, por lo que se debe administrar los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, “cuanto gastan y que dan”, esa es la discusión pendiente que tiene la Argentina. Por lo que, hay que hacer un acuerdo y consenso de como se administra realmente el estado, con que prioridades, datos, rigurosidad y decencia.