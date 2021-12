“Se esta haciendo una celebración por el trabajo que realizo la juventud y la militancia en el predio que esta ubicado en la ruta 3 vieja, ese predio estuvo cerrado y vedado a los trabajadores -detalló- estuvieron reacomodando y ahora se hizo una reinauguración del predio” contó el abogado.

En cuanto a la realidad del sindicato analizó: “ahora se va reactivando de a poco, no con la intensidad y la rapidez que las familias y los trabajadores quisieran, de a poco las obras que estaban paradas se empiezan a reactivar, creemos que el año que viene vamos a volver a tener la obra casi plena”.

En relación a si vuelve a la política reflexionó: “estas elecciones no había buen ámbito para hacer política, no me gustaban ninguno de los candidatos y opte en esperar otra oportunidad en la que tenga referentes que me sienta identificado y sienta que vale la pena pelear por ellos, creo que hay esperar y ver cuales son los próximos dirigentes que se presentaran en 2023 y si coincidimos ideológicamente”.

Sobre lo sucedido el año pasado en la sede de la Uocra afirmó: “eso esta en una fiscalía, en un proceso de investigación, hay una directiva central de la Uocra de Buenos Aires para cambiar la imagen de la Uocra de Bahía Blanca, que ya no sea esa Uocra de gente violenta, o que toma las cosas por la fuerza como creo que es la imagen que tiene la gente, en este marco la Uocra decidió que se va a llevar la investigación hasta las ultimas consecuencias y se condenará, si la justicia lo encuentra posible, a los culpables”.

Por último, recordó que se aproximan las elecciones en el sindicato: “estamos en medio de un proceso eleccionario, el 10 de febrero habrá elecciones en la Uocra, se van a presentar 3 listas a disputarse la conducción de la Uocra”.