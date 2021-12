Sobre las expectativas a futuro expresó: “Pretendo que el 2022 sea un año de mucho trabajo -agregó- “la elección termino, la campaña termino, para nosotros muy satisfactoriamente, tengo el mayor bloque desde que asumí, esto le quiero agradecer a la gente porque evidentemente la gente cree que estamos en el sendero correcto, pero no es un cheque en blanco”.

“Hay que fortalecer la gestión, noten ustedes que pese que hemos ganado todas las elecciones, siempre a habido cambios en el gabinete para mejorar” manifestó Gay.

“Veníamos con mayoría los últimos 2 años y de no haber sido por este episodio de la concejal Schieda teníamos mayoría los últimos 4 años, siempre hemos trabajado con los distintos bloques y ahora tenemos un nuevo bloque que es Avanza Libertad”.

“Hay un detalle que a veces se pasa por alto, nosotros somos una coalición con 3 partidos políticos donde hay diferencias porque no pensamos lo mismo los del Pro, Los Radicales, La Coalición, esto nos obliga a un primer consenso, solucionado eso pretendemos llegar a un consenso con los otros partidos” señaló el intendente.

En cuanto a los números de concejales de su bloque se refirió: “Estos números lo puso la gente no nosotros, es el respaldo de la gente que cree que la gestión esta bien encaminada -aclaró- no es que los 14 concejales sea fruto de que el intendente se le ocurrió tener ese numero de concejales, es la democracia, yo empecé trabajando sin mayoría los 2 primeros años y hoy tengo mayoría absoluta, no significa eso una escribanía”.

Consultado por quien reemplaza el cargo de secretario de gobierno que dejo vacante el electo concejal Adrián Jouglard, respondió: “ya desde hoy, Marcos Streitenberger”.