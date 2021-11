“Contanos vos qué escuchabas, contanos vos qué sentías, ¿cómo te diste cuenta de este maltrato, de este calvario que estaba pasando este nene?”, le pidió Diego Leuco en Telenoche.

“Bueno, todos los días le gritaban, no sé si le pegaban o qué, se escuchaba que golpeaban”, arrancó Daiana.

“Lo maltrataban psicológicamente cada vez que el nene preguntaba por el padre, por ejemplo”, agregó la vecina del niño.

“Y el 25 de agosto, que fue cuando yo di aviso a mi hermano y mi hermano le avisó a la policía, estaba durmiendo una siesta, me levanto con mi nena y escucho que estaban golpeando cosas, que le decían que se sacara la ropa porque así lo iba a dejar mejor marcado”, recordó.

“Y bueno, nada, ahí empecé a escuchar golpes, el nene lloraba y no lo dejaban llorar, que si lloraba le pegaban”, cerró Daiana.





Los tuits de Abigail Páez

Abigail Páez, una de las detenidas por el crimen del niño Lucio Dupuy, el niño de 5 años que murió tras una golpiza en La Pampa, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que aconsejaba no traer “pibes al mundo para sufrir”.

Además, la pareja de Magdalena Espósito Valenti, la madre del niño y otra de las detenidas por el crimen, había publicado otros tuits durante los últimos meses en los que mencionaba al nene o exponía su mala relación con el padre del chico.

A continuación, los tuits que una de las acusadas por el asesinato de Lucio compartió en los últimos meses a través de su cuenta, @AbigailPaez26.

-23/06/21: “La rompiste con el préstamo amigo” (Acompaña el tuit con un video de Lucio jugando con una consola de videojuegos).

-25/06/21: “Lucio dice que quiere ser (artista cantante) y obvio ya me puse a pensar en esa producción”.

-28/06/21: “#Orgullo es para mí hoy en día estar criando un niño de 5 años que el día de mañana va a ser una persona empática y me deja bastante feliz saberlo y enseñarle lo que más pueda”.

-07/09/21: “Bueno, el nuevo se llama igual al progenitor de Lucio, que es un hijodemilput” (sic).

-08/09/21: “Che quiero aprovechar para mandarle un saludo a la persona que le está pasando mis tuits al papá de Lucio, jaja gracias porque logran que esté cada vez más lejos del nene y con lo mal que le hace nos hacen un favor”.

-25/09/21: “Para robarnos las fotos del nene y caretear que es el mejor padre tiene tiempo, ahora cuando el nene le pide algo, mágicamente le aparecen todos los problemas juntos jajaja, un chiste este chabón”.

-24/09/21: “Na, Lucio es un dulce… Ayer vino y me abrazó de la nada, es bastante cerrado en expresar su cariño, así que valoro mucho ser una de las pocas personas a quien le da amor sin forzarlo”.

-07/10/21: (Hilo de tuits dedicados al padre de Lucio)

“Me resbala tanto que este chabón se haga el gran padre, porque yo tengo lo que a él le falta y se nota a la legua y es VALOR, VALENTÍA Y SÉ AMAR. Qué bueno que no signifiques nada para ellos dos, yo sí les pude dar lo que vos les quitaste y jamás supiste enfrentar y valorar”.

“Ahora sí, seguí en tu gran mentira de ser el padre del año, cuando bien sabemos todos que no sos ni un poquito hombre, además de violento, un retrógrado e infeliz que como fracasó con el primer hijo lo descartó y ahora quiere aparentar nuevamente una familia ’feliz’”.

“Pero lo mejor de todo es que las cosas caen por su propio peso y te puedo asegurar que vos vas a caer al igual que todos los abandonadores como vos, provida (sic) cara dura que andás teniendo hijos sin saber lo que implica realmente hacerse cargo”.

“Y encima de provida, idiota porque se la dan de amar la vida y lo primero que hacen es rechazar a sus hijos cuando ven que tiene una inclinación hacia algo que a ustedes mismos les da miedo enfrentar, aprendé a quererte un poco y deja de hacer el RIDÍCULO”.

“Si tanto te gusta aparentar aprendé primero que tenés que tapar bocas y nadie tiene que tener nada para decir de vos, pero dejás tanto que desear que das asco y ni siquiera es bronca esto, es un consejo de gratis porque sos tan hueco que sé que no lo vas a aplicar nunca jajajajj”.

“De paso, paso a aclarar que esto lo escribo para que lo veas, ya que taaan fan mío sos jajaja. Te mando un saludo y sinceramente espero que te vaya bien en la vida así no molestás más a mi familia, croto”.

-15/10/21: “No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas!!. No traigan pibes al mundo para sufrir la concha de su puta madre”.

-01/11/21: “Ñeee, invitan al nene a hacer mil cosas cuando ya está entretenido, ahora cuando él puede nadie aparece”. /El Trece