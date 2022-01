El mandatario radical lo reveló al pasar durante su visita a la Fiesta Nacional del Chamamé el fin de semana pasado.

La noticia causó sorpresa porque no se había informado oficialmente que Valdés estaba aislado ni que había dado positivo.

“No es lo mismo que te agarre covid teniendo tres vacunas, que ninguna. La mayoría de los que la pasan mal en el Hospital de Campaña no están vacunados. Yo pasé por una situación de covid-19. Me contagié no se donde, pero no la pase mal por las tres vacunas que tengo. La única manera de superar la pandemia es vacunandose”, dijo el dirigente de Juntos por el Cambio.

La revelación generó cuestionamientos al gobierno de Corrientes por el manejo de la información sobre la salud del mandatario y sobre el cerrojo informativo sobre este tipo de temas.

“La falta de transparencia en la información, moneda corriente en nuestra provincia. Lamentable”, afirmó el senador provincial Martín Barrionuevo.