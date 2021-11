Consultado por su próxima visita a la ciudad aseguró: “En diciembre vamos a hacer un plenario con los compañeros, vamos a organizar el peronismo en Bahía Blanca que le esta yendo realmente mal, tenemos 2 años para presentarnos”.

En cuanto al discurso de Alberto Fernández en el día de la militancia remarcó que “esta bien que haya señalado que no van a impedir que el peronismo se reunifique y discuta las candidaturas democráticamente -reflexionó- desde nuestra agrupación que se cobija en el seno peronista, pensamos en un discurso a todos los peronistas del país para elegir a nuestros candidatos de manera participativa y no como fue en el 2019 donde un día Cristina dijo que su candidato era Alberto y se cerraron todas las posibilidades”.

“Si ahora van a hacer un reglamento participativo, es un buen inicio -continuó- seguimos diciendo que este gobierno no es peronista, este gobierno fracasó porque no tomo una decisión basada en nuestra doctrina peronista” afirmó Moreno.

Y por último, concluyo que “me parece absolutamente ridículo que detrás de la fachada de un gobierno peronista, gobierne la social democracia que es lo que pasa con Alberto Fernández”.