La impactante morocha subió al escenario pasadas las 21 hs y la conexión con el público fue directa, la cantante se permitió definir el concepto de “tango” con sus interpretaciones y prestancia. “Alma”, según la musa que dominó el escenario con una fuerza milimétricamente improvisada y alumbrada por el secreto de la noche con interpretaciones geniales de clásicos como “Malena”, “Toda mi vida”, “La última curda” o “Nostalgias”, matizados con tangos de tesitura romántica como “Me han prohibido quererte”, “Quiero verte una vez más” o el vals “Cuando estemos viejos” y obras más contemporáneas como “Argentina Primer Mundo”, “Vientos del 80 ” o “No soy de aquí”.

La voz de Gaby es sin duda una de las voces más dulces, consigue transmitir todo un cúmulo de sensaciones impresionantes y su peculiar fraseo está cargado de una gran profundidad tanto de contenido como de sentimientos. Ante este portento bahiense sólo se puede aplaudir y decir ¡bravo!

Es una de las más exitosas representantes del tango joven, con estilo, imagen y repertorio innovador que, sin salir de la línea clásica, deja su impronta personal en espectáculos, grabaciones e incursiones audiovisuales. La morocha busca innovar el tango en cada una de sus presentaciones con vestuario poco convencional, tangos rescatados del olvido e interpretaciones «tangueras» de canciones provenientes de otros géneros. Se ha consolidado como la cantante de tangos del momento, por su belleza, sensualidad, y espectacular voz.

Gaby compartió su emoción luego de la culminación de una noche soñada manifestando “Estoy conmovida por el respeto del público pampeano. He estado en fiestas populares y sé que no siempre es fácil poder desplegar en ellas un espectáculo como el del sábado… noches como esa le llenan a uno el alma. La gente, el sonido, el ambiente, la organización, los artistas que me acompañaron en la velada y hasta el clima (porque estaba fresco pero soportable) fueron inolvidables!”.

Gaby será la encargada de cerrar el 8º Festival Nacional de Tango de Monte Hermoso que se llevará a cabo del 18 al 20 de febrero.

La segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Sal volvió a registrar un gran marco de público, que tuvo como número estelar la presencia de Soledad el tifón de Arequito, quien al finalizar su aclamado show, recibió de manos del intendente Raúl Espir y la vice intendenta Jesica Sibert, una bellísima ruana pampeana artesanal.

Asimismo es de destacar la gran actuación del grupo local Ocaso Folclore.

La organización del evento fue impecable