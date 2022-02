El accionar de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri no deja de sorprender. Ahora surgieron audios que la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti le habría enviado a quien era la jefa de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso para que excluya y deje de investigar a “un amigo”.

La OA de Laura Alonso se excusó de intervenir en ciertas denuncias. Ella misma admitió que no se presentaba en causas que involucraban a funcionarios macristas. Intentando aclarar sus dichos recibió denuncias por ello. Según explicó la dirigente de Cambiemos en su momento, la decisión la tomó a raíz de las múltiples “acusaciones personales” que recibió “durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos”.

Pero ahora, unos audios difundidos complican a Alonso y muestran una vez más el accionar del gobierno de Macri operando en investigaciones judiciales, que se avance en determinadas causas o por el contrario, que se deje de investigar. En este caso el pedido para no investigar habría sido de la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti.

“Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró”, así comienza uno de los audios dirigidos a Alonso. “Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar”.

Antes de esos audios, hubo una denuncia motorizada por la Oficina Anticorrupción contra la ANSES por la contratación irregular de una agencia para distribuir publicidad oficial del organismo durante el kirchnerismo. Esa denuncia por negociaciones incompatibles también recayó sobre el amigo.

“Te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo. Es uno de los que está involucrado en la denuncia de la ANSES, del tema de comunicaciones pero la verdad que es el pibe más divino que yo he conocido en la tierra. Y es del estilo nuestro”, dice Michetti en uno de los audios.

Luego agrega, “el te quiere contar bien porque está viviendo una sensación de angustia total. El pibe es super espiritual, hacen todas las investigaciones que te puedas imaginar de las cosas espirituales. Es un amor de tipo, es como nosotras”. “Te quería decir que hasta que no lo veas trates en lo posible de no profundizar o hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue”, dijo.

Este diario preguntó si hay alguna denuncia tras la difusión de estos audios. Por ahora no ingresó ninguna, pero fuentes judiciales deslizaron que en las próximas horas habría novedades al respecto.

Casual o no, luego de anunciar que revelaría audios, el periodista Méndez denunció en su cuenta de Twitter que sujetos lo persiguieron por varias cuadras: “Me lesionaron y no robaron nada, muy raro, o no tanto…”.

Laura Alonso y una gestión rodeada de escándalos: Para su designación, el presidente Mauricio Macri modificó las condiciones de ingreso a la OA. Alonso no es abogada.

Uno de los grandes escándalos fue con los Panamá Papers ya que apenas se difundieron los documentos que vinculaban a Macri a dos offshores, salió a defenderlo en Twitter sin haber visto antes un solo documento. “No constituye ningún delito en sí mismo”, afirmó la dirigente PRO.

En un programa de televisión, ante la pregunta de un periodista con postura afín al Gobierno de Macri sobre qué hace con las causas por presunta corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno actual, Alonso primero dijo “hemos hecho aportes de información en varias causas”. Pero luego ensayó una justificación para no cumplir con sus obligaciones: “Dado que he recibido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas”, reconoció.

“Porque para que me acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas contra la corrupción, que las lleven adelante los fiscales y los jueces. Y esa es la decisión que despeja cualquier tipo de sospecha o duda sobre la actuación que podamos tener sobre funcionarios del actual Gobierno”.

O sea que Alonso admitió que no se presenta adrede en las causas, que si interviniera la acusarían de encubrir, y por omisión, que prioriza destinar recursos a querellar a ex funcionarios del Kirchnerismo.

Los audios difundidos hoy dejan al descubierto cómo trabajaba Alonso, por ejemplo, bajo los pedidos de la vice de Macri.