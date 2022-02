El productor teatral Flavio Mendoza realizó una fuerte crítica contra el Gobierno Nacional tras finalizar una de las funciones de su obra Stravaganza en Villa Carlos Paz. Durante el saludo final con todo su elenco, se refirió a la gestión de la pandemia y la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez.

“Yo podía zafar, pero había bailarines y acróbatas que no tenían para comer literalmente. Así que la próxima vez que tengamos que votar o hacer algo, pensemos”, dijo Flavio Mendoza. Además, agregó: “Mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos, nosotros nos cagábamos de hambre”.

“No te la perdono más. Porque yo soy un laburante de este país y le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo. He creado espectáculos que se han hecho millonarias conmigo”, aseguró el productor.

Lo cierto es que no es la primera vez que Mendoza carga contra el Gobierno de Alberto Fernández. Durante el 2020 expresó su enojo tras el cierre de teatros. “Si existieran las vacunas esto no sucedería, una vez en la vida no jueguen con las vidas de las personas, hagan las cosas bien”, apuntó en mayo del 2021.

Por otro lado, Flavio Mendoza se refirió al éxito de su obra Stravaganza y su proyecto para presentarla a nivel internacional. “Este espectáculo comienza una gira nacional y después internacional”, contó Flavio Mendoza.

“Era hora que el arte argentino salga a otros países. ¡La hemos luchado! Estábamos a punto de hacerlo y vino la pandemia y nos re cagó”, relató el productor y continuó: “yo creo en todo cuando se hace con mucho amor, con respeto, con ganas”.

La obra Stravaganza ganó el premio Carlos de Oro durante la última edición de los Premios Carlos 2022, el pasado lunes 31 de enero. El espectáculo se encuentra festejando 10 años de historia con funciones de miércoles a domingos en el teatro Luxor.