“Nos dijo que cambió el agua oxigenada y que era un problema de la fábrica”, contó Verónica en diálogo con Telefe Noticias. “Cuando le dije que me estaba dejando pelada, la peluquera me pidió que no le hable que se estaba volviendo loca. Quería que me vaya y no me dejaba mandarle mensajes a mi mamá”, contó la víctima, notablemente angustiada.