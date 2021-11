En la primera de las imágenes se la ve con muy poca ropa, disfrutando de una torta y llevándose a la boca sus dedos con crema, jugando con comida y con erotismo.

Vestida con dos piezas oscuras, Flor muestra que su sensualidad no es poca. Incluso los comentarios se lo hacen notar. “La torta de anoche. Soy team no dejar torta sin comer”, señaló en la foto, haciendo referencia a que cumplió 47 años este fin de semana. La actriz hizo una sesión de fotos y luego una fiesta para festejar su natalicio. En la celebración no faltaron los famosos.

Para su fiesta de cumpleaños, Florencia Peña, vistió un vestido totalmente transparecente que dejaba mucha piel al aire y que mostraba su cuerpo casi en su totalidad. El festejo por el cumpleaños de la actriz comenzaron el sábado y continuaron durante todo el fin de semana. “47 años… ¿Podrán?”, fue el desafío que planteó Flor en su instagram.