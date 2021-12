Sobre la situación del puerto con los trabajadores detalló: “Al consorcio del puerto le presentamos una nota en la que se incremente un adicional, y como esta la canasta básica hoy en día, me parece que los trabajadores tienen que estar bien económicamente para poder cumplir su función -arrojó- el puerto es un lugar que no nos pueden decir que no nos pueden pagar”.

“El 21 tenemos una movilización para hacer valer los derechos de los trabajadores, hemos tenido una reunión que no fue factible porque pensé que se podía solucionar, si ellos quieren tener dialogo lo vamos a tener con un dialogo coherente -continuó- un trabajador esta ganado un bono de 14 mil pesos, no me podes ofrecer 17 mil, se me están riendo en la cara. Hoy tenemos una reunión de la comisión directiva con los delegados, vamos a plantear la situación y seguramente siga la medida de fuerza en el consorcio del puerto” sostuvo Galeano.

En cuanto a la situación en pandemia del empleado de seguridad manifestó: “desde que empezó la pandemia estuvimos trabajando, fuimos considerados esenciales, lo que nosotros siempre le planteamos a las empresas de seguridad privada, a las que contratan, es que todos facturaban, menos el empleado de seguridad privada -agregó- un reconocimiento tiene que a haber tanto de la empresa que contrate como la empresa de seguridad privada. Como sindicato estamos luchando para que el trabajador incremente su salario y no viva en la pobreza”.