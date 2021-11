En este miércoles Facundo Jones Huala se manifestó desde la cárcel en Chile sobre el asesinato Elías Garay, el joven mapuche que fue agredido en El Bolsón.

Por medio de una carta, Jones Huala expresó: “Que hablen las acciones, el weichan limpiara la senda de oportunistas y malintencionados, que la rabia y la tristeza no nos ciegue, y sin confundir al enemigo, golpeemos certeramente donde más le duele al poder”.

“Si hay que dialogar que sea entre nosotros los que se nos va la vida en esta lucha digna, no con el estado ni los vendidos que son sus cipayos”, agregó.

Y continuó: “Ya no podemos seguir solo con piedras y palos, no podemos entregarnos tan fácil, y ellos tan tranquilos en la impunidad de su sistema, no solo defendernos con lo que tengamos a mano, es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la Recuperación Territorial para la Reconstrucción y Liberación Nacional Mapuche”.

“Que su muerte ni ninguna sea en vano, que la sangre sea vengada y la tierra recuperada sean más que consignas, que las balas se van a devolver, sea más que un cantito”, finalizó.

Desde la comunidad mapuche denunciaron que las fuerzas de seguridad asesinaron al joven e hirieron a otro.