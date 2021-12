Sobre su gestión como presidenta del Concejo Escolar reflexionó: “uno cuando termina una gestión no puede terminar satisfecho, me caracterizo por la superación permanente -añadió- creo que pudimos hacer una gestión ordenada de trabajo en equipo”.

Consultada por su reemplazo dijo “Todavía no sabemos el reemplazo, el viernes 10 sera la sesión del concejo escolar, cualquiera que ocupe la presidencia esta en condiciones de llevar la gestión adelante”.

En cuanto a la presencialidad de las clases sostuvo: “las consecuencias de la falta de presencialidad nos va a llevar muchos años, nosotros insistíamos con una vuelta progresiva de las clases en invierno de 2020 -resaltó- la primer medida de la provincia fue cerrar las escuelas y eso podía ser aceptable en el primer tiempo de la pandemia pero no durante mucho tiempo”.

En tanto a las obras en las escuelas remarcó: “Hay obras en marcha, estamos en pleno análisis de las obras previstas para el 2022 con fondos educativos, estamos en plena elaboración de lo que necesiten los establecimientos”.

Por el tema del agua, Buosi afirmó: “es un tema que tratamos directamente con la gente de ABSA, estamos con un plan de contingencia para las escuelas que consiste en cargar las cisternas o tanques de agua de las escuelas con camiones, ante cualquier inquietud las directoras pueden llamar a un numero especial y esta es la alternativa ante falta de presión en algún sector de la ciudad”.