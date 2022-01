La diputada nacional de Juntos, María Eugenia Vidal, cuestionó el temario del Gobierno en la convocatoria a sesiones extraordinarias, al considerar que “no incluye “las preocupaciones de la gente”.

Con el objetivo de propiciar el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal al que adhirieron los gobernadores, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso a partir del 1 de febrero.

Sin embargo, Vidal objetó el temario a discutir. “Esta convocatoria a extraordinarias no incluye ninguno de los temas que son importantes para el país, no contempla el acuerdo con el FMI, ni el Plan plurianual, no tiene nada que mostrar de lo económico ni incluye los temas que escuchamos en la calle”, sostuvo.

“No están los temas que le preocupan a la gente”, insistió la exgobernadora bonaerense, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Respecto a la negociación con el FMI, calificó de “irresponsable” la estrategia oficial de mantener la incertidumbre sobre el pago del vencimiento previsto para este viernes.

“No hay un plan económico serio desde hace dos años. Es el Gobierno del vamos viendo y ganamos un mes. Tienen que cerrar un acuerdo con el Fondo”, arremetió Vidal.

Y completó: “El Presidente dijo que no va a permitir un ajuste, y yo le digo que el ajuste ya llegó, y lo viven los jubilados y todos los argentinos que padecen un 50 % de inflación y los diez puntos de pobreza”